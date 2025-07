C’est ma tournée 2025 Mafalda High Sioniac

parc de la mairie Sioniac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

La FAL 19 et Des Lendemains Qui Chantent organisent des concerts dans des lieux insolites en Corrèze de petite commune en petite commune

Mafalda High s’amuse à cultiver les paradoxes avec des mélodies pour frissonner, un caisson de basse pour percuter, le tout dans un magma de pop, de techno et de hip-hop, entre candeur lumineuse et noirceur assumée (Power solo Harpe-Voix/ pop électro expé)

Parc de la mairie, repli sous chapiteau en cas de mauvais temps .

