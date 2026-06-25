Camps-Saint-Mathurin-Léobazel

C’est ma Tournée concert Moloch/Monolyth (indie rock)

Saint-Mathurin Camps-Saint-Mathurin-Léobazel Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Au départ projet folk intimiste de Michaël Martin, Moloch/Monolyth s’est enrichi de nouveaux membres au fil des années, jusqu’à devenir le quatuor actuel en 2022. Leur rock lumineux à l’énergie contagieuse se teinte encore parfois de folk, à l’image de leurs influences diverses qu’ils puisent aussi bien dans le rock des années 90 à aujourd’hui que dans la pop ou dans la folk

Ce concert est organisé par la Xaintrie Val’ Dordogne, la commune de Camps, le Foyer Rural, la Ligue de l’enseignement FAL19 et Des Lendemains qui Chantent .

Saint-Mathurin Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 36 93 30

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English : C’est ma Tournée concert Moloch/Monolyth (indie rock)

L’événement C’est ma Tournée concert Moloch/Monolyth (indie rock) Camps-Saint-Mathurin-Léobazel a été mis à jour le 2026-06-25 par Corrèze Tourisme