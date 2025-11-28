C’EST MAGIC – CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER St Avold

C’EST MAGIC Début : 2025-12-28 à 16:30. Tarif : – euros.

C’est Noël! Guirlandes, dinde aux marrons et beau sapin, tout le monde s’apprête à festoyer, sans oublier de déposer ses petits souliers pour le père Noël qui va bientôt passer… Et si les vœux de Lina s’exauçaient? Surprises, magie et féérie, notre héroïne n’est pas prête d’oublier cette nuit. Entre rires et chansons, lutins, rennes et fée bleue vous invitent à découvrir l’histoire drôle et touchante du Noël magique de Lina. Une veillée de Noël théâtrale entre rêves et douceur adaptée aux tout- petits.

CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER 1 rue Chapelle 57500 St Avold 57