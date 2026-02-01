C’est mardi gras au Bel îlot ! Beaulieu-lès-Loches

C’est mardi gras au Bel îlot !

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 17:30:00

2026-02-17

Atelier de fabrication de maquillage maison à partir de produits naturels par Aurore Livernet de 14h30 à 16h. Ses petites recettes pourront être reproduites à la maison ! (atelier sur inscription)

Dans l’après-midi, Aurore propose de maquiller petits et grands à prix libre. Et bien sûr, pas de mardi gras sans déguisement … alors venez déguisé si vous le souhaitez ! L’équipe du Bel îlot vous accueillera aussi dans ses plus beaux atours ! .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

English :

Homemade make-up workshop using natural products by Aurore Livernet from 2.30pm to 4pm (registration required).

In the afternoon, Aurore will apply make-up to young and old alike, at a free price. Everyone is welcome to come in costume!

