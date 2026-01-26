C’est moi le roi ! Fondation Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges
Tarif : 69 – 69 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-28
Chaque année, le 6 janvier, nous fêtons l’Epiphanie en nous régalant d’une bonne galette ; les fabophiles sélectionnant quant à eux LA fève qui complètera leur collection. Mais savez-vous d’où nous vient cette tradition si fortement ancrée chez nous ? Nos réponses dans cet atelier résolument gourmand où vous aurez la chance de déguster une galette contenant la fameuse fève Bernardaud !
Réservation obligatoire via le site internet (en lien). .
Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 21 86
