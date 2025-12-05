C’est moi qui l’ai fab ! Impression 3D d’une boîte cadeau de Noël FABLAB Eurekafab (bâtiment EUREKAPOLE) Martillac

C’est moi qui l’ai fab ! Impression 3D d’une boîte cadeau de Noël

FABLAB Eurekafab (bâtiment EUREKAPOLE) 1 Allée Jean Rostand Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Durant cet atelier de 2h, partagez un moment entre parents et enfants à travers une activité à la fois numérique et manuelle. Vous découvrirez un logiciel de création graphique pour vous permettre de comprendre comment l’objet a été conçu. Vous verrez ensuite comment la machine traite le fichier. Et nous finirons l’atelier sur l’assemblage final de votre objet afin que chaque participants reparte avec.

Un objet par enfant sera fabriqué. Les parents sont là pour soutenir, encourager, participer, et passer un bon moment avec eux/elles.

Prérequis:

– Chaque enfant doit être accompagné d’un de ses parents.

– Âge minimum: 10 ans. .

FABLAB Eurekafab (bâtiment EUREKAPOLE) 1 Allée Jean Rostand Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 20

English : C’est moi qui l’ai fab ! Impression 3D d’une boîte cadeau de Noël

German : C’est moi qui l’ai fab ! Impression 3D d’une boîte cadeau de Noël

Italiano :

Espanol : C’est moi qui l’ai fab ! Impression 3D d’une boîte cadeau de Noël

L’événement C’est moi qui l’ai fab ! Impression 3D d’une boîte cadeau de Noël Martillac a été mis à jour le 2025-11-19 par Sud Bordeaux Tourisme