C’est moi qui l’ai fait spécial déco de Noël Centre socioculturel Plounévez-Lochrist
C’est moi qui l’ai fait spécial déco de Noël Centre socioculturel Plounévez-Lochrist mercredi 17 décembre 2025.
C’est moi qui l’ai fait spécial déco de Noël
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 17:00:00
fin : 2025-12-17 18:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Atelier de créations autour du papier et de différents pliages.
À partir de 7 ans .
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement C’est moi qui l’ai fait spécial déco de Noël Plounévez-Lochrist a été mis à jour le 2025-11-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX