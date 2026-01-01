C’est moi qui l’ai fait Spécial recup’ Centre socioculturel Plounévez-Lochrist
C’est moi qui l’ai fait Spécial recup’
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist Finistère
Début : 2026-01-28 17:00:00
fin : 2026-01-28 18:30:00
2026-01-28
Atelier de créations autour du papier et de différents pliages.
Venez avec vos vieux programmes télé ou magazine.
A partir de 7 ans. .
Centre socioculturel 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 61 68 90
