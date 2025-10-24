C’est mon patrimoine 2025 Bestiaires et chimères Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

C’est mon patrimoine 2025 Bestiaires et chimères Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon vendredi 24 octobre 2025.

C’est mon patrimoine 2025 Bestiaires et chimères

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 17:30:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Le musée Blanche Hoschedé-Monet s’associe au centre sociale Simone Veil de Vernon pour proposer à son public d’adolescent une semaine d’actions artistiques soutenues par le ministère de la Culture dans le cadre du dispositif C’est mon patrimoine ! Du 20 au 24 octobre les adolescents ont découvert le travail de l’artiste MrSmuggler et se sont amusés, tout comme lui, à mixer leurs inspirations et références populaires avec les collections du musée pour réinventer tout un bestiaire. Venez à la rencontre de toutes leurs chimères, elles ont un message à faire passer… !

Vernissage le 24 octobre à 17h30 .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

English : C’est mon patrimoine 2025 Bestiaires et chimères

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est mon patrimoine 2025 Bestiaires et chimères Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération