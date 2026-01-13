C’est mort (ou presque) Concert

Commercy Meuse

Vendredi 2026-02-06 20:30:00

2026-02-06 21:20:00

2026-02-06

Joachim Latarjet, comédien et multi-instrumentiste — basse, guitare, trombone et tuba n’ont plus de secrets pour lui — interprète des textes de Charles Pennequin, poète-performeur d’aujourd’hui, dont les textes, d’une drôlerie jubilatoire, déploient une langue fulgurante soutenue par des compositions électro-rock jouées en live.

Un épatant seul-en-scène musical, mélodique et plein de groove !Tout public

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 23 88 omareservation@gmail.com

English :

Joachim Latarjet, actor and multi-instrumentalist bass, guitar, trombone and tuba hold no secrets for him performs texts by Charles Pennequin, a poet-performer of today, whose jubilantly funny lyrics are backed up by live electro-rock compositions.

A dazzling musical one-man show, melodic and full of groove!

