C’est Noël à Ciboure ! Défilé d’Olentzero Ciboure

Défilé d’Olentzero

Ziburu Euskaldun et Kaskarotenea Ikastola vous donnent rendez-vous le 19 décembre à partir de 18h pour fêter

Olentzero en chansons. L’accueil à Mari Domingi se fera sur le port, puis le défilé se rendra sur le fronton et de là, parcourra les rues du vieux Ciboure. Si vous restez au chaud, tendez l’oreille et ouvrez vos fenêtres, accueillez Olentzero, le solstice d’hiver, porteur de bonnes nouvelles et de renouveau- Départ du port de Larraldenia Tout public .

Dans les rues de la vieille ville Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

