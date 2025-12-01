C’est Noël à Ciboure Olentzero des écoles Ciboure
vendredi 19 décembre 2025
Place du fronton Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-19 15:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Les élèves de l’ensemble des écoles de la ville vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Olentzero !
A 10h, les maternelles vous retrouveront devant la mairie pour les chants de Noël.
Et les grands défileront dans la vieille ville à partir de 15h, à la recherche des accessoires du fameux charbonnier, avant un goûter en musique sous le chapiteau !
Place du fronton ou salle paroissiale (rue Pocalette) en cas de pluie .
Place du fronton Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques
