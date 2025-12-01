C’est Noël à Ciboure Olentzero des écoles Ciboure

C’est Noël à Ciboure Olentzero des écoles

Place du fronton Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-19 15:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Les élèves de l’ensemble des écoles de la ville vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Olentzero !

A 10h, les maternelles vous retrouveront devant la mairie pour les chants de Noël.

Et les grands défileront dans la vieille ville à partir de 15h, à la recherche des accessoires du fameux charbonnier, avant un goûter en musique sous le chapiteau !

Place du fronton ou salle paroissiale (rue Pocalette) en cas de pluie .

+33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

