C’est Noël Haguenau

C’est Noël Haguenau vendredi 19 décembre 2025.

C’est Noël

1 rue Maurice Koechlin Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Impossible de finir l’année sans fêter Noël avec la grande famille du Refuge. Une belle soirée en perspective.

1 rue Maurice Koechlin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est contact@brasserie-lerefuge.fr

English :

We couldn’t end the year without celebrating Christmas with the Refuge family. We look forward to a wonderful evening.

German :

Es ist unmöglich, das Jahr zu beenden, ohne Weihnachten mit der großen Familie des Refuge zu feiern. Ein schöner Abend in Aussicht.

Italiano :

È impossibile concludere l’anno senza festeggiare il Natale con la famiglia Refuge. Vi aspettiamo per una serata meravigliosa.

Espanol :

Es imposible terminar el año sin celebrar la Navidad con la familia del Refugio. Esperamos disfrutar de una velada maravillosa.

