C’est Noël ! Centre commercial Quartier Libre Lescar

C’est Noël !

Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-11-19

– Venez flânez entre les chalets décorés et découvrez des idées cadeaux, des douceurs gourmandes et des créations artisanales.

– Roller Disco: Enfilez vos patins et plongez dans une ambiance rétro et festive !

Horaires scolaires 6 au 19 décembre Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Mercredi, samedi et dimanche de 11h à 19h. Horaires vacances 20 décembre au 3 janvier Du lundi au dimanche de 11h à 19h.

– Le Père Noël vous attend pour des photos magiques Week-ends 6 & 7, 13 & 14, 20 & 21 décembre, Mercredis 3, 10 et 17 décembre, Jours spéciaux mardi 23 et mercredi 24 décembre De 10h à 12h et de 14h à 18h

– Lutins chanteurs dimanche 14 et samedi 20 décembre, de 14h à 17h

– Chorale Chœur du Sud samedi 13 décembre à 16h avec 250 à 270 choristes

– Elan Béarnais la mascotte de l’Elan Béarnais vous attend le 10 décembre de 14h à15h30 et le 17 décembre 16h à 17h30 .

Centre commercial Quartier Libre 180 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : C’est Noël !

German : C’est Noël !

Italiano :

Espanol : C’est Noël !

L’événement C’est Noël ! Lescar a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Pau