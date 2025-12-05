C’est notre proj l’Alimentation Les écuries, pôle culturel Lorge Caen

Qu’est ce que C’est notre proj’ ?

Rendez-vous autour d’un ou plusieurs films et d’un repas, pour échanger sur un sujet de société.

Thématique du soir • L’alimentation

Au programme

19h00 • apéro d’interconnaissance et discussion diverses.

20h • Le film L’île aux fleurs de Jorge Furtado 12 min

12 minutes, c’est le temps durant lequel nous suivons le parcours d’une tomate, depuis sa production dans la plantation jusqu’à son point d’arrivée. Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n’existe personne qui l’explique et personne qui ne le comprenne. Cecília Meireles, poétesse

20h30 • Après le film on mange, on échange sur le film et les sujets abordés. .

Les écuries, pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : C’est notre proj l’Alimentation

What is C’est notre proj’?

A get-together around one or more films and a meal, to discuss a social issue.

Tonight’s theme? Food

German : C’est notre proj l’Alimentation

Was ist C’est notre proj’?

Ein Treffen mit einem oder mehreren Filmen und einem Essen, um sich über ein gesellschaftliches Thema auszutauschen.

Was ist das Thema des heutigen Abends? Ernährung

Italiano :

Che cos’è C’est notre proj’?

Un incontro per discutere di un tema sociale davanti a uno o più film e a un pasto.

Il tema di stasera? Il cibo

Espanol :

¿Qué es C’est notre proj’?

Una reunión para debatir un tema social en torno a una o varias películas y una comida.

¿El tema de esta noche? La comida

