C’est ouvert ! Visite des réserves de la bibliothèque patrimoniale Villa Saint-Hilaire Grasse

Gratuit

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Découvrez la richesse des collections patrimoniales de la bibliothèque : manuscrits enluminés du Moyen-Âge, premiers livres imprimés, ouvrages remarquables et curiosités.

Sur inscription, ados-adultes (durée 1h30)

Villa Saint-Hilaire 1 impasse E. Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 06130 GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 97 05 58 53 http://www.bibliotheques.ville-grasse.fr/exploitation/ La Villa Saint-Hilaire est une bibliothèque patrimoniale et un Centre de ressources Maison, Jardin & Paysage

Journées européennes du patrimoine 2025

Bibliothèque & Médiathèques de Grasse