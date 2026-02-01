C’est PAM’al c’que tu joues La Pam Brest

C’est PAM’al c’que tu joues

La Pam 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Tu veux monter sur scène et partager ta musique ? Ou simplement découvrir de nouveaux talents dans une ambiance conviviale ?

Notre scène ouverte est l’occasion parfaite ! .

La Pam 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

