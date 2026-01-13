C’est Papa et Maman qui racontent ! Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

C’est Papa et Maman qui racontent !

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2026-02-25 16:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Vous êtes un papa, une maman, un papi, une mamie, un tonton, une tatie… Vous aimez lire et raconter des histoires ? Partagez un moment avec vos enfants et faites découvrir vos histoires coup de cœur à nos jeunes lecteurs et lectrices !

English : Mom and Dad tell the story!

You’re a mom, dad, grandma, uncle, auntie… Do you love reading and storytelling? Share a moment with your children and share your favorite stories with our young readers!

