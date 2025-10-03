C’est parti pour l’Automne des Gones : direction Japon ! Bibliothèque Guillotière Lyon

C’est parti pour l’Automne des Gones : direction Japon ! Bibliothèque Guillotière Lyon vendredi 3 octobre 2025.

C’est parti pour l’Automne des Gones : direction Japon ! 3 et 4 octobre Bibliothèque Guillotière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

L’Automne des Gones, vous connaissez ? Il s’agit d’un temps fort annuel, destiné aux enfants de 6 à 12 ans et à leurs familles. Cette année, le thème en sera… LE JAPON !

La bibliothèque de la Guillotière t’invite à découvrir des jeux vidéo proposés par le colelctif Sous les néons mais aussi à participer à la réalisation d’une fresque collective sur lbaie vitrée de la bibliothèque.

Bibliothèque Guillotière 25 Rue Béchevelin, 69007 Lyon, France Lyon 69007 La Guillotière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478690115 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-7eme-arrondissement-guillotiere La bibliothèque de la Guillotière dispose de plusieurs espaces distincts qui permettent à tous de trouver leur place. Sa mission première est d’être une bibliothèque pour les enfants, et donc de favoriser une large approche de la lecture enfantine en collaboration avec les parents. N’hésitez pas à interroger les bibliothécaires si vous vous posez des questions au sujet du choix des lectures de vos enfants ou sur l’accompagnement que vous pouvez leur apporter dans leur découverte du livre.

L’Automne des Gones, vous connaissez ? Il s’agit d’un temps fort annuel, destiné aux enfants de 6 à 12 ans et à leurs familles. Cette année, le thème en sera… LE JAPON !

© Bibliothèque municipale de Lyon