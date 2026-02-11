C’est pas du vélo Salle culturelle Courcôme
C’est pas du vélo Salle culturelle Courcôme vendredi 13 mars 2026.
C’est pas du vélo
Salle culturelle Rue des écoles Courcôme Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Compagnie Monde à part Théâtre et manipulation d’objets
.
Salle culturelle Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 69 52 18 amisdelascene.dunordcharente@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Compagnie Monde à part: Theatre and object manipulation
L’événement C’est pas du vélo Courcôme a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente