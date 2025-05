C’est pas du vélo ! Spectacle burlesque et bidouille – Uzos, 16 mai 2025 20:30, Uzos.

Pyrénées-Atlantiques

C’est pas du vélo ! Spectacle burlesque et bidouille Salle des Fêtes Uzos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16 22:00:00

2025-05-16

Spectacle proposé dans le cadre du Festival 1,2,3 Pestacles 10ème édition

par la Cie Monde à Part

Raymond, Jeannie et Fausto rendent hommage à leur grand-père, un forçat du bitume.

Des classiques à la Grande Boucle , ce spectacle nous emmène dans un univers nostalgique et déjanté.

Pau est une ville de vélo, Alors embarquez pour une joyeuse épopée de théâtre de rue et de bidouille manipulée, et découvrez la vie d’un cycliste qui a presque failli gagner ! .

Salle des Fêtes

Uzos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

