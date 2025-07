« C’est pas du vélo » Théâtre musical par la Compagnie Monde à part Mont-Saint-Aignan

« C’est pas du vélo » Théâtre musical par la Compagnie Monde à part Mont-Saint-Aignan dimanche 30 novembre 2025.

« C’est pas du vélo » Théâtre musical par la Compagnie Monde à part

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 11:25:00

Date(s) :

2025-11-30

Accompagnés de Fausto, leur complice de voyage, Raymond et sa sœur Jeannie rendent hommage à la carrière de leur grand père en rejouant son parcours de cycliste qui a presque failli tout gagner. Mais au détour du cyclisme, ils se débattent aussi dans une histoire familiale cabossée.

Et si, le temps d’une étape, le moment était venu de soigner des fêlures ? À la frontière du conte et du théâtre de rue, ce spectacle empreint de nostalgie vous emmènera dans un univers tout à la fois tendre, baroque et…déjanté !

Moment musical à l’issue du spectacle.

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

Spectacle jeune public dès 6 ans

Durée 55 minutes

Possibilité de réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Accompagnés de Fausto, leur complice de voyage, Raymond et sa sœur Jeannie rendent hommage à la carrière de leur grand père en rejouant son parcours de cycliste qui a presque failli tout gagner. Mais au détour du cyclisme, ils se débattent aussi dans une histoire familiale cabossée.

Et si, le temps d’une étape, le moment était venu de soigner des fêlures ? À la frontière du conte et du théâtre de rue, ce spectacle empreint de nostalgie vous emmènera dans un univers tout à la fois tendre, baroque et…déjanté !

Moment musical à l’issue du spectacle.

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

Spectacle jeune public dès 6 ans

Durée 55 minutes

Possibilité de réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 .

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : « C’est pas du vélo » Théâtre musical par la Compagnie Monde à part

Accompanied by Fausto, their traveling accomplice, Raymond and his sister Jeannie pay tribute to their grandfather’s career by re-enacting his journey as a cyclist who almost won it all. But in the midst of cycling, they also come face to face with a family history that’s been battered and bruised.

What if, for one stage, the time had come to heal the cracks? At the crossroads of storytelling and street theater, this nostalgia-filled show will take you into a universe that’s at once tender, baroque and?wacky!

Musical after the show.

The library will be exceptionally open from 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

Show for young audiences, ages 6 and up

Running time: 55 minutes

Reservations can be made at Espace Marc-Sangnier, Tuesday to Friday, 1:30 to 5:30 p.m

German :

In Begleitung ihres Reisegefährten Fausto ehren Raymond und seine Schwester Jeannie die Karriere ihres Großvaters, indem sie seinen Werdegang als Radfahrer nachspielen, der fast alles gewonnen hätte. Doch auf dem Umweg über den Radsport kämpfen sie auch mit einer zerrütteten Familiengeschichte.

Was wäre, wenn es für eine Etappe an der Zeit wäre, die Risse zu heilen? Dieses nostalgische Stück an der Grenze zwischen Märchen und Straßentheater entführt Sie in eine Welt, die gleichzeitig zärtlich, barock und verrückt ist!

Musikalischer Moment im Anschluss an die Vorstellung.

Die Bibliothek ist ausnahmsweise von 9:30 bis 12:30 Uhr geöffnet.

Aufführung für junges Publikum ab 6 Jahren

Dauer: 55 Minuten

Reservierung im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr möglich

Italiano :

Accompagnati da Fausto, il loro compagno di viaggio, Raymond e sua sorella Jeannie rendono omaggio alla carriera del nonno rievocando il suo viaggio come ciclista che ha quasi vinto tutto. Ma nel mezzo del ciclismo, sono anche alle prese con una storia familiare che è stata lacerata.

E se, per una tappa, fosse arrivato il momento di sanare le crepe? Al confine tra narrazione e teatro di strada, questo spettacolo nostalgico vi porterà in un viaggio attraverso un universo tenero, barocco e folle al tempo stesso!

Musical dopo lo spettacolo.

La biblioteca sarà eccezionalmente aperta dalle 9.30 alle 12.30.

Spettacolo per un pubblico giovane a partire dai 6 anni

Durata: 55 minuti

Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Espace Marc-Sangnier dal martedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30

Espanol :

Acompañados por Fausto, su compañero de viaje, Raymond y su hermana Jeannie rinden homenaje a la carrera de su abuelo recreando su trayectoria como ciclista que estuvo a punto de ganarlo todo. Pero en medio del ciclismo, también se enfrentan a una historia familiar desgarrada.

¿Y si, por una etapa, hubiera llegado el momento de curar las grietas? En el límite entre la narración y el teatro de calle, este espectáculo nostálgico le hará viajar por un universo a la vez tierno, barroco y… ¡loco!

Musical después del espectáculo.

La biblioteca abrirá excepcionalmente de 9.30 a 12.30 h.

Espectáculo para público infantil a partir de 6 años

Duración: 55 minutos

Las reservas pueden realizarse en el Espace Marc-Sangnier de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h

L’événement « C’est pas du vélo » Théâtre musical par la Compagnie Monde à part Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme Rouen tourisme