C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX – C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX – C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Début : 2026-03-11 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND CA VA MALIl est où le bonheur ?Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.« On croit retrouver l’[intelligence d’écriture] et l’humour des Bacri-Jaoui de « Cuisine et dépendances » transposés à l’époque des réseaux sociaux et des applis de rencontre. Un petit bijou de comédie… » Le Nouvel Obs« Écrite au scalpel, émaillée de répliques vachardes à souhait, cette comédie sans concessions bouscule les bonnes mœurs, comme un chien dans un jeu de quilles.Les comédiens sont insolents, la mise en scène plutôt rigolote et inventive. » Le Figaro« Sur scène, dans un décor de trois fois rien et une mise en scène inventive et originale, ils sont cinq à jouer cette partition irrésistible de drôlerie et de justesse. » Le ParisienMise en scène : Rudy Milstein et Nicolas LumbrerasAvec :Rudy Milstein ou Arthur FenwickNicolas LumbrerasErwan TérénéZoé Bruneau ou Ariane BoumendilBaya Rehaz ou Constance CarreletScénographie : Natacha MarkoffCréation lumières : Denis KoranskyAssistant mise en scène : Samuel DuthuCostumes : Clara BaillyVidéo : Cyrille Valroff

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37