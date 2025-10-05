C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX – ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne

jeudi 18 décembre 2025.

Début : 2025-12-18 à 21:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE FRANCONVILLE PRÉSENTE : C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MALC’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MALJEUDI 18 DECEMBRE 21HThéâtreNora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui, fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait. Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.A PARTIR DE 14 ANSDURÉE 1H45De : Rudy MilsteinMise en scène : Rudy Milstein & Nicolas LumbrerasAvec : Rudy Milstein ou Arthur Fenwick, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Zoé Bruneau ou Ariane Boumendil, Baya, Rehaz ou Constance CarreletScénographie : Natacha MarkoffCréation lumière : Denis KoranskyAssistant mise en scène : Samuel DuthuCostumes : Clara BaillyVidéo : Cyrille Valroff

ESPACE SAINT EXUPERY – Salle Jean COCTEAU 32 Bis, Rue de la Station 95130 Franconville La Garenne 95