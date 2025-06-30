C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND – C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND – C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Début : 2026-03-31 à 20:30. Tarif : – euros.

C’est pas facile d’être heureux quand on va mal« Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur ! »Une pièce de Rudy MilsteinMise en scène Rudy Milstein et Nicolas LumbrerasAvec Baya Rehaz ou Constance Carrelet, Zoé Bruneau ou Ariane Boumendil, Erwan Téréné, Rudy Milstein, Nicolas LumbrerasNora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait. Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.2 Molières 2024 : meilleure comédie / meilleur auteurLa presse en parle…« Irrésistible de drôlerie et de justesse. » LE PARISIEN« Follement réussie ! » LE FIGARO MAGAZINE« De la cadence et des punchlines irrésistibles. » RADIO NOVA

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63