C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Gare du Midi Biarritz

C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Récompensée par deux Molières, celui de la Meilleure Comédie et celui du Meilleur Auteur Francophone Vivant, cette pièce est un petit bijou d’écriture et de drôlerie.

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait. Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal. .

