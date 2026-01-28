C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Castelnaudary

C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL

Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

2 nominations aux Molières 2024 Meilleure Comédie et Meilleur auteur francophone vivant !

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.

Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal…

Tout public à partir de 14 ans.

Rue Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85

English :

2 nominations at the Molières 2024: Best Comedy and Best Living Francophone Author!

Nora and Jonathan have been a couple for far too long. And it sucks. As for Maxime, he’s been having orgies to meet the man of his dreams. And that sucks too. Timothée thinks he’s happy, but his life sucks. Jeanne’s life sucks, but she knows it.

Dive into the hilarious and touching world of five Parisians on a quest for happiness, a mission that seems anything but simple, because it’s not easy to be happy when you’re not doing well…

Suitable for ages 14 and up.

