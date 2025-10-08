C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Ferrals-les-Corbières
C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Ferrals-les-Corbières samedi 11 avril 2026.
C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL
Ferrals-les-Corbières Aude
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal de Rudy MIlstein (75)
En quête d’une utopie ?
Plongez dans l’univers touchant de cinq quadragénaires en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal. Jonathan est un psy qui va encore plus mal que ses patients. Nora est toute proche de la dépression nerveuse. Jeanne ne comprend pas pourquoi elle a un cancer alors qu’elle fait du yoga et mange bio. Maxime est prêt à tout pour rencontrer l’homme de sa vie mais en attendant il s’ennuie au guichet du
Grand Palais. Timotée écrit les discours d’un député mais fuit les engagements.
Une comédie douce et déjantée où les égos des uns percutent ceux des autres, en perpétuel manque d’amour et de reconnaissance.
Durée 1h30
Tout Public à partir de 14 ans.
Réservation obligatoire.
.
Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35 billetterie@ccrlcm.fr
English :
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal by Rudy MIlstein (75)
In search of utopia?
Immerse yourself in the touching world of five forty-somethings on a quest for happiness, a mission that seems anything but simple, because it’s not easy to be happy when you’re not well. Jonathan is a shrink in worse shape than his patients. Nora is on the verge of a nervous breakdown. Jeanne can’t understand why she has cancer even though she does yoga and eats organic food. Maxime is desperate to meet the man of his dreams, but in the meantime he?s bored at the ticket office of the
At the Grand Palais. Timotée writes speeches for a member of parliament, but shuns commitments.
A sweet, wacky comedy where the egos of some collide with those of others, in perpetual need of love and recognition.
Running time: 1h30
For all audiences aged 14 and over.
Reservations required.
German :
Es ist nicht leicht, glücklich zu sein, wenn es einem schlecht geht von Rudy MIlstein (75)
Auf der Suche nach einer Utopie?
Tauchen Sie ein in die berührende Welt von fünf Mittvierzigern auf der Suche nach dem Glück, eine Mission, die alles andere als einfach erscheint, denn es ist nicht leicht, glücklich zu sein, wenn es einem schlecht geht. Jonathan ist ein Psychiater, dem es noch schlechter geht als seinen Patienten. Nora ist einem Nervenzusammenbruch sehr nahe. Jeanne versteht nicht, warum sie Krebs hat, obwohl sie Yoga macht und sich biologisch ernährt. Maxime würde alles tun, um den Mann seines Lebens zu treffen, aber bis dahin langweilt er sich an der Kasse des Grand Palais
Grand Palais. Timotée schreibt die Reden eines Abgeordneten, aber er flieht vor Verpflichtungen.
Eine süße und verrückte Komödie, in der die Egos der einen auf die der anderen prallen, die sich ständig nach Liebe und Anerkennung sehnen.
Dauer: 1,5 Stunden
Für alle Zuschauer ab 14 Jahren.
Reservierung erforderlich.
Italiano :
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal di Rudy MIlstein (75)
Alla ricerca dell’utopia?
Immergetevi nel toccante mondo di cinque quarantenni alla ricerca della felicità, una missione che sembra tutt’altro che semplice, perché non è facile essere felici quando si sta male. Jonathan è uno strizzacervelli che sta peggio dei suoi pazienti. Nora è sull’orlo di un esaurimento nervoso. Jeanne non capisce perché ha il cancro, anche se fa yoga e mangia cibo biologico. Maxime vuole disperatamente incontrare l’uomo dei suoi sogni, ma nel frattempo si annoia alla biglietteria del Grand Palais
Del Grand Palais. Timotée scrive discorsi per un deputato, ma non vuole impegnarsi.
Una commedia dolce e folle in cui l’ego di alcuni si scontra con quello di altri, in perenne bisogno di amore e riconoscimento.
Durata: 1 ora e 30 minuti
Per tutti gli spettatori dai 14 anni in su.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal de Rudy MIlstein (75)
¿En busca de la utopía?
Sumérjase en el conmovedor mundo de cinco cuarentones en busca de la felicidad, una misión que parece cualquier cosa menos sencilla, porque no es fácil ser feliz cuando se está mal. Jonathan es un psiquiatra que está peor que sus pacientes. Nora está al borde de un ataque de nervios. Jeanne no entiende por qué tiene cáncer a pesar de que hace yoga y come alimentos ecológicos. Maxime está desesperado por conocer al hombre de sus sueños, pero mientras tanto se aburre en la taquilla del
En el Grand Palais. Timotée escribe discursos para un diputado, pero rehúye los compromisos.
Una comedia amable y disparatada donde los egos de unos chocan con los de otros, en perpetua necesidad de amor y reconocimiento.
Duración: 1 hora 30 minutos
Para todos los públicos a partir de 14 años.
Imprescindible reservar.
L’événement C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Ferrals-les-Corbières a été mis à jour le 2025-10-08 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois