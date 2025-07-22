C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Salle Le Vallon Landivisiau

C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Comédie

Bienvenue dans l’univers aussi hilarant que touchant de cinq bobos Parisiens pour qui tout semble aller de travers.

Dans un décor minimaliste tout à fait ingénieux, vous allez faire la connaissance de Nora, libraire et de Jonathan, psychanalyste névrosé, tous deux en couple depuis bien trop longtemps. Maxime, lui, un des patients de Jonathan, multiplie les soirées de partouzes dans l’espoir de rencontrer enfin l’homme de sa vie. Timothée, éternel thésard, pense qu’il est heureux, alors que finalement, sa vie est tout aussi nulle. Jeanne, quant à elle, a une vie bien pourrie d’enseignante célibataire, mais au moins elle, elle en a conscience, c’est déjà ça. Bref, c’est donc l’histoire de cinq Parisiens en quête du bonheur.

Ancien membre de la Troupe à Palmade, Rudy Milstein est comédien, humoriste, auteur, metteur en scène, et même réalisateur. Après un premier long-métrage avec Vincent Dedienne, Je ne suis pas un héros, il a co-écrit cette brillante comédie avec Nicolas Lumbreras, que l’on a déjà accueilli au Vallon pour La Course des Géants. La pièce a reçu deux Molières en 2024 meilleure comédie et meilleur auteur francophone vivant. Un spectacle feel-good qui ne craint pas l’humour noir le cancer, les juifs, le couple, les homosexuels, les moches, le viol, tout y passe… Et le pire, c’est qu’on a le culot de s’en réjouir !

Auteur Rudy Milstein / Mise en scène Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras / Avec Rudy Milstein, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Zoé Bruneau, en alternance avec Ariane Boumendil, Baya Rehaz, en alternance avec Constance Carrelet / Production Théâtre Lepic. © Alejandro Guerrero. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

