C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Théâtre municipal Sens

C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

De Rudy Milstein

2 MOLIÈRES 2024

Meilleure Comédie

Meilleur auteur francophone vivant Rudy Milstein

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul.

Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi.

Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle.

Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.

Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.

Mise en scène Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras

Avec

Rudy Milstein ou Arthur Fenwick

Nicolas Lumbreras

Erwan Téréné

Zoé Bruneau ou Ariane Boumendil

Baya Rehaz ou Constance Carrelet

Scénographie Natacha Markoff

Création lumières Denis Koransky

Assistant mise en scène Samuel Duthu

Costumes Clara Bailly

Vidéo Cyrille Valroff .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

