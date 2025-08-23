C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Théâtre municipal Sens
C’est pas facile d’être heureux quand on va mal
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
De Rudy Milstein
2 MOLIÈRES 2024
Meilleure Comédie
Meilleur auteur francophone vivant Rudy Milstein
Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul.
Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi.
Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle.
Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait.
Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.
Mise en scène Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras
Avec
Rudy Milstein ou Arthur Fenwick
Nicolas Lumbreras
Erwan Téréné
Zoé Bruneau ou Ariane Boumendil
Baya Rehaz ou Constance Carrelet
Scénographie Natacha Markoff
Création lumières Denis Koransky
Assistant mise en scène Samuel Duthu
Costumes Clara Bailly
Vidéo Cyrille Valroff .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
