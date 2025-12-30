C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX THEATRE LEPIC Paris

C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX Début : 2026-03-07 à 21:00. Tarif : – euros.

C’EST PAS FACILE D’ÊTRE HEUREUX QUAND ON VA MALSUCCÈS REPRISE : LA COMÉDIE AUX 2 MOLIÈRES EST DE RETOUR AU THÉÂTRE LEPIC !LAURÉAT MOLIÈRES 2024- Meilleure Comédie- Meilleur Auteur francophone vivantNora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes dans l’espoir de rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne aussi a une vie bien nulle, mais au moins elle le sait. Bref, c’est l’histoire de cinq Parisiens.Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur … une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.Auteur : Rudy Milstein Mise en scène : Rudy Milstein & Nicolas Lumbreras Avec : Rudy Milstein ou Arthur Fenwick, Nicolas Lumbreras ou Ludovic Thievon, Erwan Téréné ou Grégory Corre, Zoé Bruneau ou Ariane Boumendil ou Virginie Niclasse, Baya Rehaz ou Constance Carrelet ou Anne-Sophie Germanaz ou Magalie MiniacScénographie : Natacha Markoff Création lumière : Denis Koransky Costumes : Clara Bailly Vidéo : Cyrille Valroff Assistant à la mise en scène : Samuel Duthu Coproduction Théâtre Lepic, Red Velvet, Théâtre de la Pépinière et Aïon ProductionsPhotos : Alejandro GuerreroA partir de 12 ans Durée : 1h30LA PRESSE : « Brillant quintette : à ne pas rater ! » L’OFFICIEL DES SPECTACLES« Irrésistible de drôlerie et de justesse » LE PARISIEN« Cruellement drôle et grinçante » THÉÂTRAL MAGAZINE« Il est talentueux Rudy Milstein » TÉLÉRAMA« Follement réussie ! » LE FIGARO MAGAZINE« L’auteur réussit grâce à sa finesse à nous faire rire de tout, notamment de la solitude et la dépression de ses 5 personnages » TÉLÉMATIN« Rudy explore les parcours de losers magnifiques avec une tendresse poétique » MARIE CLAIRE« Les cinq acteurs sont impeccables de drôlerie » L’OBS« De la cadence et des punchlines irrésistibles » RADIO NOVA« Une pépite de drôlerie disruptive » GALA« L’humour grinçant et provocateur, politiquement incorrect, parfois trash fait mouche » CHALLENGES« La mise en scène est dingue et formidable » FRANCE INTER

THEATRE LEPIC 1 AVENUE JUNOT 75018 Paris 75