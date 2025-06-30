C’EST PAS FACILE – GARE DU MIDI Biarritz

C’EST PAS FACILE Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC MATRIOSHKA PRODUCTIONS PRÉSENTE : C’EST PAS FACILERécompensée par deux Molières, celui de la Meilleure Comédie et celui du Meilleur Auteur Francophone Vivant, cettepièce est un petit bijou d’écriture et de drôlerie.Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pourrencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a unevie bien nulle, mais par contre elle le sait. Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur,une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.Une pépite hilarante !« Irrésistible de drôlerie et de justesse » – LE PARISIEN« La mise en scène est dingue et formidable » – FRANCE INTER« Une pépite de drôlerie disruptive » – GALA« De la cadence et des punchlines irrésistibles » – RADIO NOVA« Les cinq acteurs sont impeccables de drôlerie » – L’OBS

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64