C’est pas fini ces comédies ! Place des Etats Généraux Lambesc

C’est pas fini ces comédies !

Samedi 21 février 2026 à partir de 18h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

L’Orchestre d’Harmonie de Lambesc revisite des grandes comédies musicales ! Starmania, Les Misérables, Le Fantôme de l’Opéra, La Belle et la Bête…

Si le chef Joël Laniel ne peut faire évoluer ses 30 musiciens sur scène, il s’efforcera de les guider pour recréer les ambiances sonores de ces classiques du genre qui ont traversé une partie de notre vie. Écoutez… Souvenez-vous… Laissez-vous emporter ! .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur harmonielambesc@gmail.com

English :

The Orchestre d’Harmonie de Lambesc revisits great musicals! Starmania, Les Misérables, Le Fantôme de l’Opéra, La Belle et la Bête…

