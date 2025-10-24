C’EST PAS GAGNE MANUEL PRATT – C EST PAS GAGNE MANUEL PRATT – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

C’EST PAS GAGNE MANUEL PRATT – C EST PAS GAGNE MANUEL PRATT Début : 2026-04-10 à 21:00. Tarif : – euros.

Une ex vous invite à dîner… Fuyez ! C’est pas gagné ! De et avec Ludivine Vincent et Manuel Pratt Cie «Les Amis de Lenny Bruce» Comment trouver 300000 Euros alors que sur son compte, il ne reste que 20 centimes?Comment persuader sa banquière sans la prendre en otage?Comment s’inspirer des films américains sur les Hold-ups pour parvenir à ses fins?Mais…n’est pas Georges Clooney dans Ocean’s Eleven qui veut …C’est pas gagné !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82