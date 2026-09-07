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C’est pas que des salades – Les Philosophes Barbares, Village de Gronard, Gronard

samedi 12 septembre 2026 · Village de Gronard · Gronard

C’est pas que des salades – Les Philosophes Barbares, Village de Gronard, Gronard

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Village de Gronard
Adresse
02140 Gronard
Ville
02140 Gronard
Département
Aisne

C’est pas que des salades – Les Philosophes Barbares Samedi 12 septembre, 10h00 Village de Gronard Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ça n’est pas à la portée de tout le monde. Mordiou !
C’est dans cet environnement inhospitalier fait de boue, de paysans, de tripoux et d’injonctions mystérieuses aux consonances préhistoriques que le jeune garçon connaît l’épiphanie. Il découvre son super pouvoir : faire pousser instantanément des salades !
Grâce à ce don exceptionnel, le petit Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien plus qu’une simple vocation.

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théâtre d’objets Aisne

DR

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