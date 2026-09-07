C’est pas que des salades – Les Philosophes Barbares, Village de Gronard, Gronard

Informations pratiques

C’est pas que des salades – Les Philosophes Barbares Samedi 12 septembre, 10h00 Village de Gronard Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ça n’est pas à la portée de tout le monde. Mordiou !

C’est dans cet environnement inhospitalier fait de boue, de paysans, de tripoux et d’injonctions mystérieuses aux consonances préhistoriques que le jeune garçon connaît l’épiphanie. Il découvre son super pouvoir : faire pousser instantanément des salades !

Grâce à ce don exceptionnel, le petit Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien plus qu’une simple vocation.

Village de Gronard 02140 Gronard Gronard 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]

théâtre d’objets Aisne

DR