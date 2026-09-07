C’est pas que des salades – Les Philosophes Barbares, Village de Gronard, Gronard
samedi 12 septembre 2026 · Village de Gronard · Gronard
Informations pratiques
C’est pas que des salades – Les Philosophes Barbares Samedi 12 septembre, 10h00 Village de Gronard Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Tout le monde a un super pouvoir. Mais tout le monde ne le sait pas. Emile Latouche aurait pu rester dans l’ignorance, mais un jour il rencontre l’Aveyron – et l’Aveyron ça n’est pas à la portée de tout le monde. Mordiou !
C’est dans cet environnement inhospitalier fait de boue, de paysans, de tripoux et d’injonctions mystérieuses aux consonances préhistoriques que le jeune garçon connaît l’épiphanie. Il découvre son super pouvoir : faire pousser instantanément des salades !
Grâce à ce don exceptionnel, le petit Emile devient AGRIKULTOR et AGRIKULTOR, c’est bien plus qu’une simple vocation.
Village de Gronard 02140 Gronard Gronard 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]
théâtre d’objets Aisne
DR
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