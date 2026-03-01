C’est pour ton bien, ma fille ! Le corps sous pression Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 29 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

« Mange moins. Souris

plus. Croise les jambes. Ne provoque pas. Sois désirable. Mais pas trop. »

Dès l’enfance, le corps des filles est l’objet d’une surveillance constante dans la sphère familiale, faite d’injonctions contradictoires, de remarques apparemment anodines, de gestes correctifs. Alimentation, posture, tenue, voix, sexualité : tout est matière à contrôle. Ces micro-violences façonnent durablement les corps et les subjectivités. Ce débat propose de rendre visibles ces pressions quotidiennes, d’en comprendre les mécanismes sociaux et culturels, et d’interroger les résistances possibles : comment se réapproprier son corps quand il a été si tôt discipliné ?

Avec **Nora Bouazzouni**, journaliste, autrice et traductrice ; **Kiyémis**, autrice et poétesse ; **Christine Détrez**, professeure de sociologie à l’ENS de Lyon ; et **Florence Pagneux**, journaliste en presse quotidienne et jeunesse, autrice.

Cette rencontre est co-construite avec **Emmanuel Davidenkoff**, rédacteur en chef chargé des événements au **Monde** et un groupe de 10 personnes, principalement

étudiantes, dont **Clémence, Julie et Solène.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T16:00:00.000+02:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



