« C’est quand qu’on va où » concert hommage à Renaud Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac samedi 4 octobre 2025.

« C’est quand qu’on va où » concert hommage à Renaud

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2025-10-04 21:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

C’est quand qu’on va où ? n’est pas un simple concert de reprises de chansons de Renaud Séchan.

C’est plutôt un hommage à une vie de création, d’écriture, d’engagement social et parfois politique.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

« C?est quand qu?on va où? is not simply a concert of covers of Renaud Séchan songs.

Rather, it is a tribute to a lifetime of creation, writing, social and sometimes political commitment.

German :

« C’est quand qu’on va où? » ist kein einfaches Konzert mit Coverversionen der Lieder von Renaud Séchan.

Es ist vielmehr eine Hommage an ein Leben voller Kreativität, Schreiben, sozialem und manchmal auch politischem Engagement.

Italiano :

« C’est quand qu’on va où? » non è solo un concerto di cover di canzoni di Renaud Séchan.

È piuttosto un omaggio a una vita di creazione, scrittura, impegno sociale e talvolta politico.

Espanol :

« C?est quand qu?on va où? » no es sólo un concierto de versiones de canciones de Renaud Séchan.

Es más bien un homenaje a toda una vida de creación, de escritura, de compromiso social y a veces político.

