« C’est quand qu’on va où » concert hommage à Renaud Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac samedi 4 octobre 2025.
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Début : 2025-10-04 21:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
C’est quand qu’on va où ? n’est pas un simple concert de reprises de chansons de Renaud Séchan.
C’est plutôt un hommage à une vie de création, d’écriture, d’engagement social et parfois politique.
Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
English :
« C?est quand qu?on va où? is not simply a concert of covers of Renaud Séchan songs.
Rather, it is a tribute to a lifetime of creation, writing, social and sometimes political commitment.
German :
« C’est quand qu’on va où? » ist kein einfaches Konzert mit Coverversionen der Lieder von Renaud Séchan.
Es ist vielmehr eine Hommage an ein Leben voller Kreativität, Schreiben, sozialem und manchmal auch politischem Engagement.
Italiano :
« C’est quand qu’on va où? » non è solo un concerto di cover di canzoni di Renaud Séchan.
È piuttosto un omaggio a una vita di creazione, scrittura, impegno sociale e talvolta politico.
Espanol :
« C?est quand qu?on va où? » no es sólo un concierto de versiones de canciones de Renaud Séchan.
Es más bien un homenaje a toda una vida de creación, de escritura, de compromiso social y a veces político.
