C’est que du bonheur ! Théâtre Douze Paris

Du 12 au 20 février 2026

Du jeudi au samedi à 20h30 – Dimanche à 15h30

A partir de 11 ans – Durée : 1h15

C’EST QUE DU BONHEUR !

On dit souvent aux jeunes parents : « Tu verras, c’est que du bonheur ! »

Ce spectacle parle d’un couple de jeunes parents qui se retrouvent aux

urgences avec leur nourrisson d’un mois. On leur dit que tout va bien se

passer et qu’il ne faut pas s’inquiéter, mais très rapidement on les

accuse d’avoir maltraité l’enfant et on le leur retire. Dès lors, une enquête policière est déclenchée et c’est une machine juridico-administrative qui se met en route face à laquelle les parents font tout pour récupérer leur fils.

Dans ce spectacle, on met en lumière la légitimité à se sentir parent qui

est déjà fragile pour des jeunes parents et qui dans ce cas précis s’en

trouve d’autant plus fragilisée. On met aussi en lumière les absurdités du système avec une bonne dose d‘humour noir. C’est un spectacle plein d’amour. Et de poésie aussi, car le nourrisson est représenté par un violon qui prend vie grâce à la violoniste…

Un récit rythmé et haletant d’une heure quinze. Six

interprètes qui donnent vie à dix-sept personnages dans une esthétique

cinématographique. Un spectacle dont on sort touché, oui, mais certainement pas abattu.

Du jeudi 12 février 2026 au vendredi 20 février 2026 :

dimanche

de 15h30 à 16h45

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

payant

De 16 à 19 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/C_EST-QUE-DU-BONHEUR-!_spect-335.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis



