C’est qui Noël ? Saumur

C’est qui Noël ?

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Dans le cadre d’Effervescence 2025. En partenariat avec Saumur Val de Loire Agglomération.

Compagnie Marceline.

Gribouille et Chérubin, deux curieux habitants des nuages, sont responsables d’envoyer les bêtises et les punitions aux enfants de la Terre. Un matin, au cœur de leur bureau céleste, un étrange cadeau fait son apparition, portant l’étiquette Cadeau de Noël . C’est le début d’une aventure pleine de surprises retrouver ce fameux Noël et lui rendre son cadeau.

Sans rien savoir de ce qui les attend sur Terre, nos deux compagnons s’y aventurent; prêts à découvrir un monde magique et rempli de merveilles. Ils vont alors plonger dans l’univers fascinant de Noël, où ils y vivront les enchantements des traditions: un Père Noël un peu farfelu, un sapin qui cache bien des secrets, des chansons qu’ils ne peuvent s’empêcher de chanter à tue-tête et un réveillon joyeux et festif.

C’est le début d’un fantastique voyage avec Gribouille, toujours une tâche sur la joue et une farce sous le coude, désordonnée mais créative et Chérubin, collectionneur d’agrafeuses, peureux mais réfléchi.

Une expédition déjantée, clownesque et musicale dans un rythme effréné à la découverte de Noël et de ses traditions…

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 22 décembre 2025 de 10h à 11h et de 14h à 15h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

