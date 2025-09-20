C’est quoi ce bean’s Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

C’est quoi ce bean’s Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau samedi 20 septembre 2025.

C’est quoi ce bean’s

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

JEANNE D’ARC et CALAMITY JANE

Deux cavalières guerrières au destin tragique.

Deux destins qui symbolisent deux grandes périodes qui ont encré deux pays dans une notion de nation, la France et les États-Unis. L ‘Histoire s’invite dans vos rues, sur vos places, anachronique et fantaisiste pour parler d’aujourd’hui.

Les personnages revisités par les comédiennes danseuses questionnent avec humour notre rapport à nos nations, aux territoires et aux mythes.

Est-ce que Calamity Jane peut sauver Jeanne d’Arc de ces 700 ans de martyre ?

Est-ce que Jeanne d’Arc peut sauver Calamity de sa déchéance et de sa culpabilité ?

Peuvent-elles se sauver de leur propres rôles de personnages historiques ?

Pourquoi ? Pour laisser la place à d’autres petites histoires qui pourraient faire l’Histoire de demain.

Pour retrouver leur liberté de juste être, se libérer de leurs fardeaux.

Des personnages admirables et détestables, reflets de nos nations avec lesquels on bouffonne et on poétise .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est quoi ce bean’s Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose