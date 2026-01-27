C’est quoi ce goût ? Dégustation à l’aveugle Place de la Victoire Yssingeaux

C’est quoi ce goût ? Dégustation à l’aveugle

Début : 2026-02-12 15:30:00

fin : 2026-02-12 16:30:00

2026-02-12

DÉGUSTATION À L’AVEUGLE 4/6 ans Les yeux bandés, les enfants partiront à l’aventure des goûts et des saveurs… Sur réservation au 04 71 65 79 25.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

English :

BLIND TASTING 4/6 years Blindfolded, children embark on an adventure of tastes and flavors… Book on 04 71 65 79 25.

