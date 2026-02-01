C’EST QUOI L’AMOUR ? À CINÉJADE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

C’EST QUOI L’AMOUR ? À CINÉJADE

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 18:15:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Avant-première de C’est quoi l’amour ? en présence de l’équipe du film à Cinéjade !

Le réalisateur Fabien Gorgeart sera à Cinéjade pour présenter le film et échanger avec le public.



Billetterie en ligne ICI>>>

Synopsis

Marguerite n’a aucune raison de refuser à Fred, son ex-mari, la demande en nullité de leur mariage à l’Église. Elle est même heureuse d’apprendre que Fred projette de se remarier avec Chloé, sa nouvelle compagne. Pour démontrer aux autorités ecclésiastiques que leur union n’avait aucune raison d’être, les ex-époux s’embarquent dans une enquête sur leur propre passé… ce qui ne manque pas de faire resurgir des sentiments qu’ils croyaient éteints depuis longtemps…

Date de sortie 6 mai 2026 en salle | Comédie dramatique

Avec Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem

Grand Prix du 29e Festival de l’Alpe d’Huez !

C’est quoi l’amour reçoit deux prix (Grand Prix et un prix d’interprétation pour Laure Calamy).

Le film offre de belles partitions à des actrices et acteurs que l’on apprécie particulièrement Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem, Mélanie Thierry…

Le long métrage de Fabien Gorgeart nous donne à voir un tandem de cinéma que l’on avait déjà aimé dans Un monde sans femmes de Guillaume Brac, en 2012. .

Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement C’EST QUOI L’AMOUR ? À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Saint Brevin