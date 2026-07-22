C’est quoi le bocage, maman ? Parking du gymnase Jacques Prévert Coutances
mercredi 26 août 2026 · Parking du gymnase Jacques Prévert · Coutances
Informations pratiques
Coutances
C’est quoi le bocage, maman ?
Parking du gymnase Jacques Prévert 20 Avenue Jean François Millet Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Balade guidée du bocage en famille, mais surtout pour les enfants ! Bocagette, la fée du bocage, sera là pour répondre à toutes les questions et embarquera toute la famille dans une balade ludique et interactive à la rencontre des éléments du bocage et de ses habitants. Pour les 5-12 ans, accompagnés d’un·e adulte. Prévoir 1h30 de balade et des espèces pour le règlement sur place. Jauge limitée, inscription conseillée. .
Parking du gymnase Jacques Prévert 20 Avenue Jean François Millet Coutances 50207 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me
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English : C’est quoi le bocage, maman ?
L’événement C’est quoi le bocage, maman ? Coutances a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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