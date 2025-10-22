C’est quoi ton entreprise ? Agencial Agencement Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé 8 Rue Robert Schuman Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22 2025-10-23

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un agencement de magasin

Agencial s’appuie sur une passion partagée pour l’agencement de magasin de qualité avec pour moteur l’envie d’innover, le goût du travail bien fait tout en respectant les process et besoins des clients. Chaque projet est unique et permet à l’équipe de relever des challenges techniques, esthétiques et logistiques.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a store layout

German :

Was ist dein Geschäft? Blick hinter die Kulissen einer Ladeneinrichtung

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte dell’allestimento di un negozio

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de la instalación de una tienda

