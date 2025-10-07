C’est quoi ton entreprise ? ALFI Technologies ZI Les Camandières Beaupréau-en-Mauges

ZI Les Camandières LE PIN-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 15:30:00

2025-10-07 2025-10-21

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une manutention et magasins automatisés

ALFI Technologies conçoit, fabrique et installe des lignes de manutention et de solutions de production automatisées de matériaux de construction. Riche d’un savoir-faire unique dans le domaine de la réalité virtuelle et de l’internet industriel des objets, la société a développé un jumeau numérique qui lui permet d’accompagner ses clients dans le développement de leur projet.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

