C’est quoi ton entreprise ? Atelier Maroline Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Atelier Maroline

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:00:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-20

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un atelier de maroquinerie artisanal !

Artisan maroquinière depuis 2011, Marion vous ouvre les portes de l’Atelier Maroline. Elle y imagine et fabrique une collection de sacs et d’accessoires en cuir, réalise des créations sur mesure et transmet son savoir-faire lors d’ateliers où chacun confectionne sa propre pièce. Les visites sont l’occasion de découvrir les coulisses de l’atelier, les matières, les outils, les techniques de fabrication et les valeurs qui animent ce métier d’art.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Montjean-sur-Loire 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at an artisanal leather goods workshop!

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Atelier Maroline Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges