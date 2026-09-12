C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Bougeard La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Bougeard

La Chaussaire 303 Le Plessis Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:30:00

fin : 2026-10-09 15:15:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un atlier de création et d’aménagement intérieur

Fondée en 2007 par M. Bougeard et reprise depuis 2025 par deux salariés passionnés, l’entreprise s’inscrit dans une tradition artisanale familiale, alliant savoir-faire et innovation. Spécialisée dans l’agencement de cuisines, l’agencement intérieur, l’aménagement pour les commerces et la menuiserie, ils mettent un point d’honneur à préserver l’art du sur mesure, garantissant des solutions uniques et adaptées à chaque projet.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chaussaire 303 Le Plessis Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a design and interior decorating studio

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Bougeard Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges