C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Bougeard La Chaussaire Montrevault-sur-Èvre
vendredi 9 octobre 2026 · La Chaussaire · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Bougeard
La Chaussaire 303 Le Plessis Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:30:00
fin : 2026-10-09 15:15:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-30
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un atlier de création et d’aménagement intérieur
Fondée en 2007 par M. Bougeard et reprise depuis 2025 par deux salariés passionnés, l’entreprise s’inscrit dans une tradition artisanale familiale, alliant savoir-faire et innovation. Spécialisée dans l’agencement de cuisines, l’agencement intérieur, l’aménagement pour les commerces et la menuiserie, ils mettent un point d’honneur à préserver l’art du sur mesure, garantissant des solutions uniques et adaptées à chaque projet.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10h.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
La Chaussaire 303 Le Plessis Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a design and interior decorating studio
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Bougeard Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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