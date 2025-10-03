C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Perrault Saint-laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire
Saint-laurent-de-la-Plaine 30 rue Sébastien Cady Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-10-03 10:00:00
fin : 2025-10-17 12:00:00
2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor de la menuiserie, charpenterie et ébénisterie
Depuis près de 260 ans, les Ateliers Perrault réalisent fenêtres en bois et réalisations sur-mesure en menuiserie, charpente, ébénisterie et ferronnerie d’art. Découvrez des métiers aux savoir-faire pointus des chantiers exceptionnels et uniques comme actuellement le Grand Palais ou encore la restauration du Beffroi Nord de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
A partir de 12 ans
Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h
C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges .
English :
What’s your business? Find out what goes on behind the scenes in joinery, carpentry and cabinetmaking
German :
Was ist dein Betrieb? Erfahren Sie, was hinter den Kulissen der Tischlerei, Zimmerei und Schreinerei passiert
Italiano :
Scoprite cosa succede dietro le quinte della falegnameria, della carpenteria e dell’ebanisteria
Espanol :
Descubra lo que ocurre entre bastidores en la ebanistería, la carpintería y la ebanistería
