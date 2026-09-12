C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Perrault Saint-laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Perrault

Saint-laurent-de-la-Plaine 30 rue Sébastien Cady Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor de la menuiserie, charpenterie et ébénisterie

Les Ateliers Perrault, ancrés en Anjou depuis le XVIIIe siècle, perpétuent un savoir-faire d’exception en charpente, menuiserie et ébénisterie. Forts de plus de 265 ans d’histoire et de 200 collaborateurs, ils allient tradition et innovation au service du patrimoine. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, l’entreprise restaure, reproduit et crée des ouvrages en France et à l’international. Engagés dans la transmission, ils forment les nouvelles générations et interviennent sur des sites prestigieux comme Notre-Dame de Paris, le Château de Versailles ou plus localement la Maison d’Adam.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-laurent-de-la-Plaine 30 rue Sébastien Cady Mauges-sur-Loire 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes in joinery, carpentry and cabinetmaking

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Ateliers Perrault Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges