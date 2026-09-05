C’est quoi ton entreprise ? Au goût du jour Saint-Laurent-des-Autels Orée d’Anjou

Informations pratiques

Orée d’Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Au goût du jour

Saint-Laurent-des-Autels 7013 bis Rue de Vendée Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-24 11:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une peintre sur mobilier

Peintre sur mobilier depuis 2023, Angélique a inauguré son atelier « Au Goût du jour » tout récemment. Elle propose divers services comme le relooking de meubles, la vente de meubles relookés, des ateliers à thème. Au delà de son métier de peintre, Angélique souhaite sensibiliser les visiteurs au réemploi et à la seconde vie de nos meubles. Par sa créativité et son expérience des matières, il lui suffit parfois de peu, pour les réhabiliter et offrir une seconde jeunesse à notre mobilier.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations…

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Laurent-des-Autels 7013 bis Rue de Vendée Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes of a furniture painter

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Au goût du jour Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges